LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si riparte con i -100 kg maschili attesa per la semifinale di Bellandi

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:43 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta di questa intensa giornata dialledi2024. Poco meno di 20 minuti al restart dei combattimenti. Si ripartirà dai ripescaggi della categoria dei -100 kg. 13.00 Per il momento è tutto con latestuale del. Appuntamento alle 16.00 per il final block dei tornei dei -78 kg e dei -100 kg. 12.58 Questi i ripescaggi dei -78 kg: UKR LYTVYNENKO Y-CHN MA Z JPN TAKAYAMA R-NED STEENHUIS G 12.57 Queste le semifinali dei -78 kg: ITAA-POR SAMPAIO P GER WAGNER AM-ISR LANIR I 12.56 L’Italia si affida ad Alice. L’azzurra è indei -78 kg avendo sconfitto la brasiliana Aguiar (waza-ari) e Lytvynenko (tre shido per l’ucraina). 12.54 Gennaro Pirelli è stato sconfitto agli ottavi di finale dal georgiano Sulamanidze.