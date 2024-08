LIVE – Djokovic-Tsitsipas 2-1 tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ile latestuale dell’incontro tra Novake Stefanos, valevole come quarto di finale del torneo dialledi. Match di altissimollo tra il fuoriclasse serbo e ilta greco, due tra i massimi esponenti deldegli ultimi anni. L’ultimo precedente tra loro risale agli Australian Open 2023, con successo in tre set di. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena come primo dalle ore 19.00 di oggi, giovedì 1 agosto. Un super match da non perdere ai Giochi Olimpici.