LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Giovanni De Gennaro cerca il colpaccio nel K1

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alladelle semifinali e finali di K1 maschile delledi2024. E’ arrivato uno dei momenti più attesi in casa Italia, oggi ci giochiamo una medaglia importante con il nostro portacoloriDe. Alle 15:30 si partirà con le semifinali, dei 20 atleti impegnati solo in 12 passeranno il turno e andranno a giocarsi le medaglie all’atto conclusivo a partire dalle 17:30. Le impressioni destate dadein qualificazione sono state ottimo, l’azzurro si è infatti qualificato con il terzo miglior crono e oggi scenderà in acqua per terzultimo, con ambizioni importanti.