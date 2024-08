LIVE – Brescia-Genoa amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Latestuale di, match valevole per l’estiva in vista della nuova stagione/2025. Gli uomini allenati da mister Alberto Gilardino proseguono la loro preparazione in vista dell’esordio ufficiale nel prossimo campionato di Serie A, che però sarà preceduto dalla Coppa Italia, che è stata programmata per la settimana che va da venerdì 9 a lunedì 12 agosto. La partita andrà in scena alle ore 19:00 di giovedì 1 agosto. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5ore 18:30) SportFace.