LIVE Beach volley Olimpiadi Parigi in DIRETTA | alle 17 00 Nicolai Cottafava

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladelle sfida della sesta giornata del torneo olimpico didi2024. In campoche17.00 affronteranno gli svedesi Ahman/Hellvig e Menegatti/Gottardi che18.00 se la vedranno con Ana Patricia/Duda. Il suggestivo scenario della Tour Eiffel Arena fa da sfondoterze sfide molto importanti decisiva per l’Italia del. Le coppie azzurre affrontano entrambe le coppie numero uno dei rispettivi ranking e non hanno nulla da perdere., dopo essere tornati al successo, riprovano17.00 l’assalto ad Ahman/Hellvig che, come gli italiani, sono usciti sconfitti nella sfida con i qatarini Cherif/Ahmed.