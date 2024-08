Leo Fabbri a Parigi | Crouser una leggenda Ma io non ho paura

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 1 agosto 2024) BAGNO A RIPOLI – Leo: “una. Ma io non ho”. Leoè arrivato a. Il vicecampione del mondo di Bagno a Ripoli pronto per le Olimpiadi che lo vedono sulla pedana del peso per la qualificazione alla finale venerdì 2 agosto a partire dalle 20.10. Accesso alla finale fissata alla misura di 21.35. Finale che va in scena sabato 3 agosto. Giovedì 1 agosto scende in pista l’atletica con la 20 km di marcia maschile e femminile L’azzurro toscano in pedana del peso insieme all’amico rivale Zane Weir, entrambi allenati da Paolo Dal Soglio. Leonardoarriva adopo una stagione sempre sopra i 22 metri, con tanto di record italiano messo a segno con 22.95. Con la vittoria ai campionati europei di Roma. E dopo aver battuto in Diamond League a Londra Ryan, due volte campione olimpico, campione del mondo e recordman mondiale.