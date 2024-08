Le femministe non ci stanno | Vomitevole

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le (poche) attiviste che non hanno paura di esporsi parlano di un episodio «aberrante» e «criminale», che trasforma anni di lotta per ribadire le differenze di genere in un carosello della falsa inclusione. E poi denunciano l’omertà da parte del mondo sportivo.