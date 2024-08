Lavoro irregolare cambiano i controlli dell’Ispettorato | le indicazioni operative

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il 31 luglio 2024, l’Ispettorato Nazionale del(INL) ha emesso una nota contenente le primeper gli ispettori del. La nota n. 1357 riguardo l’applicazione del decreto legislativo n. 103/2024. Questo decreto introduce importanti novità in materia di “semplificazione deisulle attività economiche”, con l’obiettivo di rendere più efficienti e meno onerose le verifiche amministrative per le imprese. ComeIl decreto si applica aiamministrativi svolti sulle attività economiche. Una novità significativa è l’introduzione della “diffida amministrativa“, definita come un invito formale rivolto al trasgressore per sanare le violazioni prima di procedere alla contestazione. Questo strumento si distingue dalla diffida disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. n.