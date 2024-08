La storia del femminicidio di Clare Wood e il “diritto di sapere”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 1 agosto 2024) L'ottavo episodio del vodcast ULTRASTORIE racconta di come nel 2014 ildi, uccisa nel Regno Unito, avvenuto perché la donna non conosceva il passato violento dell'uomo che frequentava, ha dato la possibilità alle persone di richiedere alla polizia informazioni sul proprio partner o ex.