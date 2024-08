La risposta di Rosalinda Cannavò alle domande peggiori fatte in gravidanza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ormai quasi giunta al termine della, che le porterà una femmina,, in arte Adua Del Vesco, sta trascorrendo le ultime settimane prima del parto divertendosi sui social. Nell’ultimo post l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, reality dove ha conosciuto il compagno Andrea Zenga, ha pubblicato un video spiritoso in cui risponde ironicamente a una serie delleche si sentono generalmente rivolgere le donne incinte, da “Ma quanti kg hai preso?” fino a “Sei sicura sia femmina? Hai la pancia da maschio”.