La principessa Beatrice di York è l' inglese meglio vestita del 2024

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una vera e propria rivincita per Sua Altezza Reale che scalza tutti e si prende il titolo di britannica più fashion di quest'anno secondo la rivista Tatler. Nella top 10 però non è l'unica reale presente e no, non c'è Kate Middleton