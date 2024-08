Kyoto Club oggi l' Overshoot Day consumate risorse del 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) "è l'EarthDay, il Giorno del Sovrasfruttamento della Terra: questo significa che l'umanità ha già 'finito' tutte leche la Natura produce in un intero anno e inizia ad andare a debito". Lo scrive in un comunicato la ong ambientalista. "Il passaggio da un modello di sviluppo intensivo a un modello di crescita e di sviluppo sostenibile rispettoso della capacità rigenerativa del Pianeta è attualmente un traguardo indispensabile - prosegue la ong -. Sappiamo che dal'umanità è in 'debito ecologico', per i prossimi cinque mesi dell'anno sfrutteremodel pianeta sottratte alle nuove generazioni". "Il Global Resources Outlook pubblicato di recente dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente ha messo in evidenza come negli ultimi 50 anni l'estrazione dellenaturali del Pianeta sia triplicata.