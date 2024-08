Ivrea medico no-vax Giuseppe Delicati indagato con altre 73 persone per falsi certificati di esenzione dal vaccino Covid

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il61enne, era salito agli onori della cronaca per aver patteggiato che lo scorso 13 giugno una condanna per falso ideologico e falso in atto pubblico a 23 anni di reclusione con possibilità di scontarla fuori dal carcere, con la Procura di Torino. Ieri, mercoledì 31 luglio,