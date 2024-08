Iran e Israele ai ferri corti dopo l’uccisione di Haniyeh | oggi i funerali L’Occidente cerca di scongiurare una reazione di Teheran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 agosto 2024 – Sono alte le tensioni in Medio Orientel’assassinio del capo politico di Hamas Ismail, vittima di un missile che ha colpito l’edificio in cui stava allandoaver partecipato all’insediamento del presidente Pezeshkian. Sono attualmente in corso inel cuore della capitaleiana: moltissime le bandiere palestinesi e migliaia i presenti. La diplomazia occidentale è al lavoro peruna risposta dell’alla presunta incursione di, che non ha ancora formalmente rivendicato il raid. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il vicesegretario per gli Affari politici dell'Ue, Enrique Mora, ha avuto dei colloqui con degli alti funzionariiani mentre l'inviato per il Medio Oriente della Casa Bianca, Brett McGurk, si è recato in Arabia Saudita.