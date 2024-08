Inizia il nuovo corso di X Factor | svelata la data di partenza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) In onda dal 12 settembre Più che un classico promo, è un “Save the Date”: giovedì 12 settembre, non prendete impegni, perchéla festa di X2024 che prende il via con una stagione inedita, tutta nuova e piena di sorprese, sia davanti che dietro al tavolo dei giudici. I protagonisti sono Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, che oggi appaiono insieme a Giorgia, al suo esordio come conduttrice in solitaria, nel primo promo ufficiale dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia) È una festa e ognuno dei quattro giudici si diverte: chi al biliardo, chi in piscina, chi alla consolle, chi brindando.