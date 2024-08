Ing Italia 63 000 nuovi clienti e crescita importante per raccolta impieghi e masse

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Primo semestre del 2024 positivo per ING, che continua il percorso die rafforza le ambizioni di sviluppo nel Paese. Nel primo semestre 2024 la banca digitale in ambito Retail Banking (clientela privata) acquisisce, raggiungendo quota 1.255.000, incrementagestite e amministrate. Confermato l?obiettivo di essere tra le banche leader nel digitale con un crescente utilizzo del mobile banking da parte deie un incremento delle transazioni digitali. Continua infine il potenziamento delle reti commerciali e dei punti vendita anche fisici.Nel Wholesale Banking (servizi alle grandi imprese), ING continua a sostenere l?economia del Paese con nuove erogazioni per ? 616 milioni, dando il suo contributo all?interno del network globale di ING con 18 operazioni di finanza sostenibile.