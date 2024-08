In ospedale col mal di schiena Marica muore a 36 anni due giorni dopo le dimissioni | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte diRemoli, giornalista di 36, morta nella sua casa Montefalco (Perugia) dueledall'di Spoleto dove era stata per tre settimane a seguito di forti dolori alla. Indagini in corso.