In fiamme a Roma la riserva di Monte Mario La Procura apre un' inchiesta

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Iltore capo di, Francesco Lo Voi, ha aperto un'sul maxi incendio divampato ieri nel parco di via Romeo Romei e che poi si è esteso in tutto il quadrante nord fino a. Secondo quanto si apprende, al momento non è stato possibile risalire alle cause e per questo non si esclude il gesto di natura dolosa anche considerata "l'ampiezza della zona interessata" dal rogo e "la velocità di diffusione delle". Ma per formulare un'ipotesi precisa iltore aggiunto Giovanni Conzo, titolare dell'indagine e coordinatore del gruppo - che ieri ha effettuato un primo sopralluogo -, attende in queste ore una prima informativa dei vigili del fuoco, degli uomini della Protezione Civile e delle forze dell'ordine. Ieri sei palazzine sono state evacuate in via precauzionale e quattro auto sono state danneggiate dell'incendio.