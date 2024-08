Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) La Senna è balneabile, ma meglio fare in fretta. Deve aver pensato questo Alessio Crociani, riminese, il primo atleta di Triathlon a saltar fuori dalla marana della Ville Lumiere. Un bagno di venti minuti e dieci secondi che il romagnolo spera di non dover rimpiangere nei prossimi giorni. E, come lui, altre centinaia di atleti. Pioggia di critiche e atleti che vomitano.