Il parto social e il balletto con medici e infermieri in ospedale Bufera sulla famosa coppia italiana

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Anche ilora èma questa volta viene coinvolto anche il personale sanitario nel video che ha praticamente bucato Tik Tok in queste ore. Succede tutto all’Rizzoli di Ischia, con l’Asl Napoli 2 Nord che ha dispostovicenda l’apertura di una indagine interna. Nel video, diffuso dall’accountdella, in procinto di accogliere il primo nipotino, si vedonodell’isolano ballare per alcuni secondi all’interno di un re