Hydrogen Expo dall?11 al 13 settembre nei padiglioni del Piacenza Expo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. – (Adnkronos) – Si svolgerà dall?11 al 13neidella terza edizione di, mostra-convegno europea dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell?idrogeno che riunirà le principali novità del comparto, con particolare riguardo agli aspetti legati a produzione, trasporto e stoccaggio dell?idrogeno oltre che alle varie applicazioni ed all?utilizzo finale, e i protagonisti della filiera. Sarà quindi l?occasione per fare il punto sullo stato dell?arte e sulle necessità e richieste dei tanti protagonisti dell?intera filiera. Secondo il rapporto di H2IT quello dell?idrogeno in Italia è un settore assai dinamico e attivo, tanto che la maggior parte delle aziende italiane si sono dette pronte a investire.