Hockey prato Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i risultati di oggi La Germania supera l’Olanda

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nuova giornata di gare allediper i tornei maschili e femminili disu. In scenasei incontri: due per il torneo degli uomini, quattro per le donne. Andiamo a riepilogaree le classifiche aggiornate. TORNEO MASCHILEGirone A Ore 17:30,-Paesi Bassi 1-0 Ore 19:45, Spagna-Sudafrica 3-0 Classifica9 Olanda 7 Spagna 7 Gran Bretagna 5 Sudafrica 1 Francia 1 TORNEO FEMMINILEGirone A Ore 12:45, Francia-1-5 Ore 17:00, Belgio-Giappone 3-0 Ore 20:15, Paesi Bassi-Cina 3-0 Classifica Belgio 9 Olanda 96 Cina 3 Giappone 0 Francia 0 Girone B Ore 10:00, Argentina-Spagna 2-1 Ore 10:30, Sudafrica-Gran Bretagna 1-2 Ore 13:15, Australia-Stati Uniti 3-0 Classifica Australia 9 Argentina 9 Spagna 4 Gran Bretagna 3 USA 1 Sudafrica 0