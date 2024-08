Giunta Confcommercio Fantozzi | Buon lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Ho visto con grande piacere il nuovo assetto dellaguidata dal presidente Ademaro Cordoni, cui va tutta la mia stima e sostegno., ha operato un rinnovamento nel segno della continuità, mettendo insieme le esperienze storiche dell’associazione con i rappresentanti della nuova imprenditoria". Così Vittorio, capogruppo di FdI in Consiglio Regionale. “Per noi – aggiunge – il commercio rappresenta un valore aggiunto, per la grande funzione che svolge, non solo a livello economico e occupazionale, così come gli altri comparti produttivi.