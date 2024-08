Gaza Nagasaki non invita Israele per commemorazione bombardamento atomico ok ai rappresentanti palestinesi no secco dalla Cina

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le dichiarazioni del sindaco diparlano chiaro,non sarà presente alla cerimonia annuale del 9 agosto in ricordo delle vittime. Le cause? Stando alle parole del sindaco Shiro Suzuki, i motivi del mancato invito non sarebbero legati alla politica. “ma è basata sulla nostra speranza c