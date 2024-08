Gargano | allevamenti senza acqua animali dissetati con le autobotti Cia Puglia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Cia: Per non far morire di sete i propri, e provvedere alla loro igiene e a quella delle stalle, hanno dovuto comprare l’e farla arrivare con le. Gli allevatori di Monte Sant’Angelo sono lo specchio di quanto sta avvenendo in tutto ile in più parti della. Nella città dei due siti Unesco, l’invaso di medie dimensioni che serviva gliè completamente prosciugato.