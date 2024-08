Furgone travolge 4 persone sul marciapiede a Milano un morto Conducente positivo all’alcol test grave una donna

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 1 agosto 2024) Èpoco dopo essere arrivato all’ospedale Niguarda un uomo di 49 anni (e non 30 come inizialmente riferito) investito, insieme ad altre tre, oggi pomeriggio da un, in via Boccaccio, mentre camminava sul. Ildel mezzo, di 55 anni, è risultatoalpreliminare per l’alcol effettuato sul posto.