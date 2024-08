Fox | Reporter Gershkovich torna in Usa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 agosto 2024) 13.20 Evan, condannato in Russia a 16 anni di carcere per spionaggio, potrebbere negli Stati Uniti già oggi grazie a uno scambio di prigionieri. E' quanto afferma la tv Usa Fox News. Il giornalista americano del Wall Street Journal è stato arrestato nel marzo 2023. Casa Bianca e Cremlino non hanno per ora confermato lo scambio di prigionieri.