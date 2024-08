FOTO – Inter celebra il quarto oro olimpico per l’Italia e arriva il quinto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’segue le Olimpiadi di Parigi 2024 e come tutti noi si esalta per le medaglie degli atleti italiani. Dopo i tre ori conquistati nel nuoto e nella spada femminile a squadra, neunnella canoa. Il club nerazzurro esulta e si complimenta ORO – L’segue da vicino i Giochi Olimpici di Parigi 2024, esaltandosi per le vittorie e i trionfi dei nostri atleti. Dopo gli ori conquistati nel nuoto, prima dal tifosoista Nicolò Martinenghi e poi da Thomas Ceccon, e quello conquistato dalle ragazze del fioretto Alberta Santuccio, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo,la quarta medaglia d’oro per: “Che vittoria! Giovanni De Gennaro si aggiudica la medaglia d’oro nella canoa slalom K1”. EIL– L’festeggia iloro azzurro e si complimenta con De Gennaro.