Fisco e importazione reingegnerizzate | chiarita la detrazione dell' Iva dall' Odcec

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Con tre nuove massime la Fondazione Commercialistidi Milano, presieduta da Luigi Pagliuca, ha preso posizione su alcune questioni interpretative, in materia diIva, legate alle nuove dichiarazioni d'e smaterializzate che, definitivamente operative da novembre 2022, non prevedono l'utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazionea dichiarazione doganale né per la stampaa medesima. Nello specifico, per quanto attiene alla documentazione necessaria per la'Iva, l'apposito gruppo di lavoro ha ritenuto non preclusa la possibilità di ricorrere (in luogo del prospetto di riepilogo ai fini contabili del PUDM) ai c.d.