Firenze scritte contro i turisti | Tourists go home e Yankee go home Funaro | Sono preoccupata

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 1 agosto 2024) come rivela Repubblica,apparsesui muri del tipo: 'go' - e anche 'go'.in alcune strade e su un ponte del centro di. Frasi che richiamano lo slogan di quanti a Barcellona, e alle Baleari, hanno protestato in piazzail turismo di massa L'articolo: “go” e “go”.: “” proviene daPost.