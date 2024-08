Ferrari ricavi trimestre +16% e utile netto +24%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Laha chiuso il secondo2024 connetti pari 1,7 miliardi, in crescita del 16,2% rispetto all'anno precedente. Consegne totali pari a 3.484 unità, in aumento del 2,7% rispetto al secondo2023. L'delè pari a 413 milioni, in aumento del 24% rispetto all'anno precedente.rivede al rialzo le stime 2024 e prevedeoltre i 6,5 miliardi di euro (oltre 6,4 miliardi la precedente stima).