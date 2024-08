Emmanuel Macron e il caso del bacio con la ministra dello sport

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il presidente francese, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, si scambiato un confidenziale saluto con Amélie Oudéa-Castéra, che non è sfuggito all’obiettivo dei fotografi: uno scatto che in poche ore è diventato virale