E sulla carne coltivata a che punto siamo?

(Di giovedì 1 agosto 2024) Israele, Singapore e Stati Uniti: gli unici Paesi al mondo che al momento hanno approvato la produzione e la commercializzazione della. Ma tra pochi mesi, anche se al momento solo per il consumo animale, il Regno Unito si sta accodando. In Israele laè una solida realtà, approvata da gennaio 2024 dal governo che ha dato il permesso di produrre e commercializzare in Israele alla Aleph Farm, che si definisce una realtà di agricoltura cellulare. La realtà collabora con il celebre chef Marcus Samuelsson per creare una gamma di prodotti e ricette, unendo la sua competenza culinaria al gusto delle carni coltivate. L’azienda sta aspettando l’autorizzazione per vendere anche a Singapore, nel Regno Unito, in Svizzera e negli Stati Uniti.