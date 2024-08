È morto il leader militare di Hamas Mohammed Deif

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’esercito israeliano annuncia di aver ucciso ildi, in un attacco aereo avvenuto il 13 luglio scorso. Il raid aveva colpito una villa di proprietà della famiglia di Rafa Salameh, un comandante della Brigata Khan Yunis, una delle brigate dell’Izz al-Din al-Qassam, l’aladel gruppo che controlla Gaza. Dopo l’attacco non c’erano state conferme ufficiali della morte di, ma secondo il Jerusalem Times alcuni membri die di Hezbollah sapevano da settimane della sua morte.è stato per anni uno dei terroristi più ricercati dall’Idf. Aveva avuto un ruolo chiave nel pianificare gli attacchi didello scorso 7 ottobre con cui il gruppo terroristico aveva ucciso circa milleduecento persone e altre duecentocinquantuno sono state portate a Gaza come ostaggi.