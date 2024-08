Due migliori sommelier di Francia parlano di vino a tutto campo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 agosto 2024) Cambiano i tempi, cambia il, cambiano le abitudini, cambia la posta in gioco. Cambiano i campioni in carica del titolo di meilleurde France. In un’epoca di grande dinamismo, trasformazione e instabilità del, a iniziare proprio da quello transalpino, che sta attraversando una grossa crisi, abbiamo intervistato adue personalità del mondo enoico parigino, separate da due generazioni. Stesse domande, sensibilità differenti, risposte talora divergenti. Il campione in caricaXavier Thuizat, trentanove anni, borgognone, è il campione in carica deibleu-blanc-rouge. Ha vinto il titolo nel 2022 e nello stesso anno si è aggiudicato anche l’ambìto riconoscimento di Meilleur Ouvrier de France. Dopo quasi vent’anni neihotel della capitale, dal 2017 è capodell’Hôtel de Crillon, place de la Concorde, nel cuore della Parigi chic.