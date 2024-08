Direttrice Wsj oggi giorno di festa per Evan grazie Biden

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) "è undi gioia per il ritorno del nostro collegaGershkovich. Siamo grati al presidentee alla sua amministrazione per aver lavorato con determinazione per portarea casa". Lo afferma ladel Wall Street Journal Emma Tucker, ringraziando anche gli altri "governi che hanno aiutato a mettere fine all'incubo di, in particolare il governo tedesco".