Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds rivela di sapere perché Thor stava piangendo

(Di giovedì 1 agosto 2024)diDopo il suo debutto nelle sale lo scorso fine settimana,non solo ha battuto diversi record al botteghino, ma ha sollevato parecchie domande sul futuro del Marvel Cinematic Universe. A quanto pare, la risposta a una delle domande più scottanti varrà la pena di essere attesa. All’inizio di, Mr. Paradox (Matthew Macfadyen) e l’Autorità per le Variazioni Temporali mostrano a Wade Wilson /) il suo potenziale futuro come Vendicatore, compresa una tragica scena ambientata in un certo momento nel futuro. In essa, si vede(Chris Hemsworth) cullare unferito mentre piange, ma Paradox passa oltre prima che si possa avere un ulteriore contesto.