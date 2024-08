Ddl sicurezza | Richetti Az ‘deve finire il fastidio di avere le opposizioni in aula’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago (Adnkronos) – “Dirò nella conferenza dei capigruppo annunciata quello che penso di ciò che è successo. Però deve, deve!, ildilein quest?aula. Lestanno in quest?aula e nelle Commissioni?. Lo ha detto in aula Camera il capogruppo di Azione Matteosulla compressione degli interventi dellequesta notte in I e II Commissione durante l?esame del Ddl. L'articolo Ddl(Az),ildileinCalcioWeb.