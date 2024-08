Ddl sicurezza | Braga Pd ' forzature e intimidazioni in Commissione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Ancora una volta la maggioranza restringe i tempi del confronto democratico e limita i diritti delle opposizioni. Chiediamo un intervento della Presidenza della Camera per il rispetto del dibattito parlamentare e della discussione democratica". Così Chiara, capogruppo Pd alla Camera, intervenuta in Aula ad apertura della seduta. "Questa notte in una riunione fiume delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia su un provvedimento che non ha scadenza e che non è contingentato, qual è il ddl, ci sono stati molte, minacce enei confronti dei deputati delle opposizioni. Ancor più gravi di fronte alla mancanza di ostruzionismo e ad un atteggiamento assolutamente corretto dimostrato dalla presentazione di emendamenti sul merito.