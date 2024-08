D’Alessio annuncia una nuova data al Maradona il 3 giugno 2025

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 1 agosto 2024) NAPOLI – Non basta un solo concerto allo Stadiodi Napoli per contenere tutto l’affetto dei fan per Gigi: il grande ritorno dell’artista partenopeo raddoppia con unaimperdibileil prossimo 3che va ad aggiungersi all’appuntamento precedentementeto del 2nello Stadio della sua amata città. Dopo lo straordinario successo delle otto serate tutte sold out a Piazza del Plebiscito che hanno accolto oltre 100 mila persone provenienti da tutta Italia e non solo,torna con un doppio live, salendo così a quota sette, dopo nove anni dall’ultima volta, nel 2016, ad esibirsi nel maestoso impianto sportivo della città di Napoli, dopo le indimenticabili serate del 1997, 1999, 2001 e 2003, per cantare le sue canzoni più iconiche e amate dal pubblico, entrate nel cuore di 3 generazioni di italiani.