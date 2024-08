' Cruciverba patrioti' e riforme Il tour nelle spiagge di Fratelli d' Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Parte la campagna "Stiamo cambiando l'": decine di iniziative per tutto il mese di agosto. "Con il governo Meloni stiamo cambiando l'" è il titolo della campagna did'presentata questa mattina a Ostia dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, il responsabile del programma Francesco Filini, il presidente di Gioventù nazionale Fabio Roscani e il coordinatore della provincia di Roma, Marco Perissa. Una campagna informativa del partito su quattroche sta portando avanti il governo: fisco, giustizia, autonomia, premierato.d'organizzerà per tutto il mese di agosto decine di iniziativelocalità balneari, fra le quali 10 in alcune dellepiù significative d'