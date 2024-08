Crescita e lavoro | l’Upb alza le stime del pil l’Istat registra l’aumento dell’occupazione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) rivede al rialzo ledel pil 2024 all’1 per cento (rispetto al precedente 0,8 per cento) e lievemente al Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti