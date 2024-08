Conte lancia la Costituente del M5s | deciderà su tutto anche sullo statuto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il leader del M5S GiuseppeROMA – “Si è appena concluso il consiglio nazionale e quindi si avvierà il processoe sarà rivoluzionario: mai una forza politica, un partito, si è messo in discussione in questo modo coraggiosamente. Daremo la parola a tutti gli iscritti e ai simpatizzanti per elaborare nuove soluzioni, nuovi obiettivi strategici ai quali il movimento si dedicherà negli anni a venire”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppeal termine del consiglio nazionale nella sede di via di Campo Marzio. “Sarà una grande partecipazione, democrazia partecipativa, saranno gli stessi iscritti e simpatizzanti a suggerire le proposte, le soluzioni. Le discuteranno e le porteremo nell’assemblea finale. Confidiamo in questo modo di contrastareil segno dell’astensionismo che cresce sempre più.