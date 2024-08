Como giro di vite sul lago | controlli e multe della Squadra Nautica ai conducenti di barche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – Identificate 114 persone e controllate 40 imbarcazioni. Elevate 9 contravvenzioni per varie irregolarità, tra cui: uso diverso, mancanza di documentazione adeguata e mancanza di assicurazione, con sequestro del natante. E’ l’esito deisvolti dallaQuestura di, davanti all’aumento dell'impiego dialla guida dei natanti, che non sempre si rivelano particolarmente esperti. Una situazione che ha creato disagi e malumori anche tra i titolari delle, preoccupati per la sicurezza e la regolamentazione di chi gestisce attività sulle acque del. Le operazioni di controllo, come deciso durante una riunione tecnica che si è tenuta a inizio stagione in Prefettura, proseguiranno anche nelle prossime settimane.