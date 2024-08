Come provare subito Apple Intelligence anche in Italia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – Sebbene la prima beta diin iOS 18.1 sia disponibile solo negli Stati Uniti, in realtà non è proprio così. Ottenere l'accesso da altri paesi è sorprendentemente semplice.ha scelto di limitare inizialmente l'accesso a una sola lingua per semplificare il processo, ma se siete disposti a convivere con questa