Circello domani il concerto di Anna Tatangelo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn apposito piano di sicurezza è stato predisposto dall’Amministrazione comunale diper ospitare l’atteso, con ingresso gratuito, diTantangelo, in programma persera (ore 22) nei pressi di Parco San Vito, uno scenario suggestivo che ogni anno accoglie centinaia di spettatori. Dopo aver ospitato artisti del calibro di Max Gazzé, Emma, Irene Grandi, Nek, Giusy Ferreri, quest’anno è il turno di una delle voci più amate del panorama musicale italiano:. Il Sindaco di, Gianclaudio Golia, esprime grande entusiasmo per l’evento: “Siamo orgogliosi di poter continuare questa tradizione che ormai è diventata un appuntamento fisso per i cittadini di, e non solo.