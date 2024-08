Cina | Pechino emette carte prepagate per visitatori internazionali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024), 01 ago – (Xinhua) – La capitale cinese ieri ha introdotto il Beijing Pass, una carta multiuso per i, che agevola il pagamento dei trasporti, dei siti turistici e dei centri commerciali. Con un saldo massimo di 1.000 yuan (circa 140,16 dollari), il Beijing Pass non solo supporta i pagamenti con carta per la metropolitana di, le ferrovie suburbane e i taxi all’interno della capitale cinese, ma anche per i trasporti pubblici in oltre 300 citta’ in tutta la, comprese le principali destinazioni turistiche come Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Nanchino. Inoltre, ipossono utilizzare la carta per acquistare biglietti per 30 famose attrazioni turistiche di, come il Palazzo d’estate, il Tempio del cielo e la sezione Badaling della Grande Muraglia.