Chiara Ferragni ortopedico archiviato | Ora frequenta Silvio Campara

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ancora cambiamenti nella vita di. Dopo la separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale avrebbe già detto addio anche al giovaneAndrea Bisciotti, che hato per qualche settimana senza però mai confermare la relazione. Ora l’influencer avrebbe iniziato una nuovazione, quella con. Come sempre con la massima discrezione, rigorosamente lontana dai riflettori. Nuovo amore per: chi èA lanciare il gossip il sempre informato Dagospia: pare cheabbia chiuso la sua ultima liaison, a quanto pare non così importante, con l’Andrea Bisciotti per iniziarne un’altra con l’ex modello e imprenditore in forte ascesa. “, negli ultimi mesi, ha lenito il suo Viale del Tramonto con una scrupolosa riabilitazione per mano dell’toscano Andrea Bisciotti.