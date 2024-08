Cermenate morto il bambino di 4 anni caduto in piscina nel Comasco

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 1 agosto 2024) Undi quattrodopo esserein unapubblica a, in provincia di Como. Dopo l'incidente, avvenuto domenica 28 luglio, il piccolo era stato recuperato dai bagnini del centro sportivo in stato di incoscienza e immediatamente trasferito in elicottero all'ospedale di Bergamo, dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva.