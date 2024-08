Case e sostenibilità ambientale italiani ancora poco consapevoli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) MILANO (ITALPRESS) –, un connubio che sembralontano dalla consapevolezza degli. Il nuovo rapporto di Pulsee Luce & Gas, brand per l'energia di casa di Axpo Italia, realizzato in collaborazione con NielsenIQ, ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione italiana rispetto ai loro immobili, in particolare cercando di comprenderne efficienza energetica, abitudini e priorità rispetto alla transizione green degli spazi domestici.La casa si conferma un bene imprescindibile: il 76% degliche hanno partecipato alla ricerca dichiara di esserne proprietario, e la sistemazione è in prevalenza un appartamento (per il 46% degli intervistati con superficie superiore a 70 mq, per il 21% inferiore).